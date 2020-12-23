Прохладный, Кабардино-Балкария, , 10:29 — REGNUM Жительница Кабардино-Балкарии Анастасия Емельянова уличила чиновников города Прохладный в неправильном использовании государственных символов. По словам внимательной гражданки, в кабинете главы администрации города Игоря Тараева флаги расставлены не в том порядке, который предписан законом, передает телеграм-канал «Mash».

Так, по правилам флаг субъекта РФ должен располагаться слева, флаг населенного пункта — справа, а российский триколор — в центре. Но в кабинете у главы Прохладного государственный символ оказался слева, а по центру — флаг региона.

Ситуация возмутила жительницу республики, которая обратилась за восстановлением порядка в правоохранительные органы. Она отметила, что имеются три прецедента, когда за подобное нарушение наказывались частные лица, а вот чтобы наказание понесло юридическое лицо или чиновники — нет.

Между тем, согласно закону, за неправильно расставленные госсимволы установлены штрафы для нарушителей-физлиц в размере до 7 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 150 тыс. рублей.