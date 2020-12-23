Ярославль, , 10:27 — REGNUM В Ярославской области детям до 14 лет запретили доступ в торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых. Постановление об этом подписал председатель правительства региона Дмитрий Степаненко.

Торговый центр

Запрет вызван борьбой с распространением коронавируса. Ранее в регионе ввели запрет на ночную работу ресторанов и кафе, а также запрет на проведение мероприятий в заведениях общепита числом более 10 человек. Также в области действует масочный режим.

Кроме того, закрыты для посещений дома престарелых. Накануне директор департамента здравоохранения региона Руслан Саитгареев заявил, что Ярославская область «вышла на плато» по коронавирусу — количество выписываемых из больниц превышает число новых госпитализированных.

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