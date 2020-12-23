Москва, , 10:22 — REGNUM Пациенты с коронавирусной инфекцией, которые получали способную вызвать мутацию вируса SARS-CoV-2 терапию, даже в случае отсутствия угрозы для жизни не должны раньше времени выписываться домой. Под наблюдением медиков в больнице им следует оставаться до полного выздоровления. Об этом сегодня, 23 декабря, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

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Учёный пояснила, что к мутации вирусов и появлению новых штаммов приводят приём подавляющих и мешающих их размножению препаратов, а также лечение пациентов с помощью плазмы с антителами. По словам Барановой, в массе своей «они нежизнеспособные хиляки», но некоторые из них могут оказаться «перспективным материалом для вирусной эволюции».

«С положительным тестом на COVID-19 надо долечиваться, а не домой выписывать. Даже если больше нет угрозы для жизни», — подчеркнула биолог, слова которой приводит РИА Новости.

Баранова уверена, что за проходящими длительное лечение пациентами следует наблюдать и анализировать, с какими остаточными вирусами они выходят после проведенной терапии.

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Как сообщал ИА REGNUM, в середине декабря стало известно, что учёные Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса. Согласно предварительному анализу данных, новый штамм инфекции распространяется значительно быстрее, однако предположения о более высокой летальности коронавируса не подтвердились. Мутировавший «британский» вариант SARS-CoV-2 был выявлен также в Австралии, Нидерландах, Италии и Дании.

Добавим, что, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, российские вакцины от COVID-19 остаются эффективными против нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании.

Напомним, по данным Роспотребнадзора на 23 декабря, в настоящее время в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 641 563 человека.

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