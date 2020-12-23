Сен-Жюст, , 10:25 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что операция по поиску и поимке человека, убившего троих и ранившего одного жандарма во французском департаменте Пуи-де-Дом, продолжается.

Как сообщает Reuters, в среду, 23 декабря, глава французского МВД опубликовал коммюнике, в котором говорится следующее: «Группа вмешательства Национальной жандармерии Франции прибыла на место происшествия в 2:30 утра и продолжает работы по поиску преступника… Полиция делает все, чтобы его задержать и защитить местное население».

Как сообщало ИА REGNUM, ночью с 22 на 23 декабря в результате стрельбы, которую устроил мужчина во французском департаменте Пюи-де-Дом, погибли три жандарма. Нападавший поджег свой дом и скрылся с места преступления.