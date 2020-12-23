Пенза, , 11:08 — REGNUM С 9 декабря текущего года в Пензенской области заработал единый телефонный номер по коронавирусу — «122». С помощью звонка в кол-центр жители могут вызвать врача на дом или задать любой вопрос по коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облминздрава.

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С начала работы на горячую линию поступили порядка 350 обращений. Срок рассмотрения по каждому случаю составляет одни сутки. В ежедневном режиме с 8:00 до 20:00 (местное время совпадает с московским) на звонки отвечают три оператора. Население области волнуют вопросы, связанные с бесплатным обеспечением лекарственными препаратами, обоснованностью их назначения, кратности забора биоматериала у больных с подозрением на COVID-19 и другие.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с помощью многоканального сервиса населению предлагаются следующие возможности. При наборе цифры «1» сотрудник колл-центра запишет звонившего на прием и сформирует вызов врача на дом для жителей Пензы. При наборе цифры «2» запишут на прием и вызовут врача на дом для детей из Пензы. Цифра «3» — возможность задать вопрос по коронавирусу для всех жителей области.

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