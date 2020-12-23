Симферополь, , 10:18 — REGNUM Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко призвал жителей Республики Крым ответственно относиться к своему здоровью на период длинных новогодних праздников и не увеличивать и без того огромную нагрузку на систему здравоохранения, в частности на скорую помощь. Об этом он сказал 23 декабря на заседании регионального оперштаба.

Александр Остапенко Mzdrav.rk.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

«Искренне прошу не испытывать на прочность систему здравоохранения. Давайте с учетом максимального охранительного личного режима предотвратим любой вид травматизма, обострение хронических состояний, сердечно-сосудистых заболеваний. Убедительная просьба не оставлять без присмотра детей», — добавил Остапенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Крыму предложено ввести новые антиковидные ограничения, какие именно — будет известно после внесения соответствующих изменений в указ о введении режима повышенной готовности.