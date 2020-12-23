Куала-Лумпур, , 10:18 — REGNUM Власти Малайзии ведут переговоры с Россией о приобретении 6,4 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 23 декабря, как сообщает Reuters, заявил малайзийский министр науки, технологий и инноваций Хайри Джамалуддин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

По его словам, Малайзия также обсуждает вопрос закупки дополнительных партий вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин объявил, что правительство подписало соглашение с фармацевтической компанией AstraZeneca о закупке 6,4 миллиона доз вакцины против коронавируса.

Читайте также: Малайзия приобретет 6,4 млн доз вакцины от коронавируса