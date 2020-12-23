Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга ответил на несколько наиболее важных вопросов об отечественной вакцине от COVID-19 и объяснил, кому прививаться нельзя.

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Как отметили в комитете по здравоохранению, в Петербурге начали прививать первой зарегистрированной в мире вакциной для профилактики коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») разработанной «Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи».

«Вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Она представляет собой раствор для внутримышечного введения в два этапа», — уточнили в ведомстве.

Отметим, по состоянию на вечер 22 декабря, в Петербург поступило 7592 дозы вакцины «Спутник V», а также 1000 доз второй российской вакцины «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» (Новосибирск). В городе развернуты 20 пунктов вакцинации.

Кому положена вакцина?

Вакцинироваться может любой в возрасте от 18 до 60 лет за исключением тех, у кого наблюдаются острые инфекционные и неинфекционные заболевания, были контакты с больными с инфекционными заболеваниями в последние 14 дней. Есть в анамнезе перенесенного заболевания COVID-19 в последние шесть месяцев. А также была сделана прививка от гриппа или пневмококка менее месяца от даты предполагаемой вакцинации от коронавируса.

Кроме того, прививаться нельзя тем, у кого наблюдается повышение температуры, боль в горле, потеря обоняния или вкуса, а также есть насморк, кашель, затруднение дыхания.

«После окончания временного медотвода прививка может проводиться», — отметили в комздраве.

Кроме того, есть и те, кому применение вакцины «Спутник V» противопоказано, поскольку исследования по переносимости вакцины у данной категории людей не проводились.

Кому вакцина противопоказана?

«Спутник V» не будут вводить тем лицам, кому не исполнилось 18 лет, и тем, кто старше 60 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями печени и почек, с выраженным нарушением функции эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелыми заболеваниями системы кроветворения, эпилепсией, инсультами и другими заболеваниями ЦНС. С заболеванием сердечно-сосудистой системы (инфарктах миокарда в анамнезе, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца), первичными и вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными заболеваниями, заболеваниями легких, астмой и ХОБЛ, диабетом и метаболическим синдромом, атопией, экземой.

Также вакцинация данным препаратом противопоказана тем, кто принимал лекарственные препараты последние 30 дней, в том числе противоопухолевые препараты, преднизолон, противовирусные препараты. Проходил лучевую терапию в течение последнего года. Кроме того, вакцину нельзя вводить беременны и женщинам в период грудного вскармливания или планирующим беременность в ближайшие полгода. Помимо этого, нельзя вакцинироваться лицам с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, в том числе на введение вакцинных препаратов.

Как подготовиться к вакцинации?

Как уточнили в комздраве Петербурга, особой подготовки не требуется. К вакцинации допускаются лица, заполнившие анкету пациента и не имеющие противопоказаний к вакцинации.

«Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врачом с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, ЧСС, АД, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы, осмотром зева и заполнением Формы информированного добровольного согласия», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, перед прививкой проверять уровень антител в крови не надо. Однако стоит отметить, что к вакцинации не допускаются переболевшие COVID-19 в последние шесть месяцев.

«Подходы к вакцинации таких граждан будут выработаны позже. Несмотря на то, что, по данным исследований, антитела у переболевших в легкой или умеренной форме зачастую пропадают уже через четыре-пять месяцев, предполагают, что у них сохраняется Т-клеточный иммунитет, который продолжает защищать организм. Тем не менее таким гражданам рекомендуется продолжать соблюдать защитные меры», — пояснили в комитете.

Есть ли побочные эффекты от вакцины?

После вакцинации могут проявиться нежелательные явления преимущественно легкой или средней степени выраженности. Они развиваются в первые-вторые сутки после вакцинации и проходят в течение трех последующих дней. Чаще всего это гриппоподобный синдром, который проявляется в виде озноба, повышенной температурой тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью. Кроме того, человек может испытывать болезненность в месте инъекции, возможны гиперемия или отечность.

«Рекомендуется назначение нестероидных противовоспалительных средств при повышении температуры после вакцинации, — уточнили в ведомстве. — Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций».

В случае развития данных симптомов после первой прививки, необходимо сообщить об этом врачу перед введением второй дозы вакцины.

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