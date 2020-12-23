Ташкент, , 10:14 — REGNUM Ташкентский государственный институт стоматологии планирует открыть филиал в испанском Университете Балеарских островов, сообщает 23 декабря агентство Kun.uz.

Соглашение подписано на встрече с участием представителей министерств здравоохранения Узбекистана и Испании, руководства двух университетов и города Пальма-де-Майорка.

Стороны договорились привлекать к занятиям 30 педагогов в год. Узбекистанский филиал организует курсы переподготовки и повышения квалификации по шести направлениям в год.

В 2021 году представительство Ташкентского государственного института примет 100 испанских студентов. Кроме того, будут созданы условия для медицинского туризма в Узбекистане для граждан Испании.

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