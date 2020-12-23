Москва, , 10:10 — REGNUM В Москве врачи получили награды за борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщили 23 декабря в оперативном штабе столицы.

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова вручила 40 врачам орден Пирогова. Пять сестёр были удостоены медалью Луки Крымского.

Вице-мэр отметила, что московские врачи первыми в стране столкнулись с пандемией.

«На вас легла двойная нагрузка: вам пришлось работать в абсолютно новых условиях с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами, которые существенно усложняют ваш труд», — сказала Ракова.