Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM Компания «ЭнергосбыТ Плюс» начала готовить иски о банкротстве в отношении 160 организаций Свердловской области, задолжавших за энергоресурсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе структуры.

В настоящий момент энергетики заявили о намерении подать иски на профильном портале. Если в течение 30 дней после обращения должники не выполнят свои обязательства, то соответствующие документы передадут в суд.

В частности, большие суммы задолжали ООО «УниверкомСевер 3» (Нижняя Тура, долг 72,8 млн рублей) и ЖСК «ОЖЭК № 1» (Екатеринбург, долг 23,6 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у свердловского МУПа ЖКХ «КЕДР» арестовали пять машин из-за долгов за энергоресурсы.

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