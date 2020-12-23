Пенза, , 11:07 — REGNUM В Пензе будет создана рабочая группа с целью генерации новых идей по украшению вечернего города и других населенных пунктов. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев 23 декабря на встрече с членами правительства, представителями архитектурного сообщества и нескольких пензенских организаций.

Губернатор отметил, что включить в состав проектного офиса стоит не только должностных лиц и руководителей компаний, но и представителей творческой среды — молодежного архитектурного сообщества и культуры. Для реализации задуманного необходимо больше интересных и новых предложений. Со своей стороны, глава области готов помогать воплощать идеи по освещению объектов городской среды. Кроме этого, рабочую группу нацелили на более активную работу по украшению гирляндами деревьев на улицах Пензы. Отдельное задание прозвучало по освещению купола строящегося цирка.

В областном центре имеется немало удачных проектов подсветки, например Спасский кафедральный собор, административные здания и торговые центры, объекты культуры и спорта. Самобытность Пензы, отмеченная туристами, необходимо развивать и распространять ее опыт на другие муниципальные образования, добавил глава области.

ИА REGNUM напоминает, работы по новогоднему оформлению Пензы будут скорректированы. Соответствующее поручение еще 7 декабря дал губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве области.

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