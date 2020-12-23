Москва, , 10:10 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 87 млн. Об этом 23 декабря сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

Тест на коронавирус. Красноярск Kraszdrav.ru

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«По состоянию на 22.12.2020 проведено 87 098 058 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 393 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 641 563 человека.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 21 декабря число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 86 704 613.

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