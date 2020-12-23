Симферополь, , 10:05 — REGNUM На 39% выросло число школьников и учителей в Крыму, у которых подтверждено заражение коронавирусом, об этом 23 декабря на заседании регионального оперштаба сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

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По информации Пеньковской, за минувшую неделю в Крыму подтверждён 71 случай заражения коронавирусом среди учащихся и педагогов, неделей ранее сообщалось о 51 новом случае. Из-за роста заболеваемости ковидом в Крыму закрыто 118 классов в 48 школах.

На 23 декабря в Республике Крым подтверждено 22 463 случая заражения коронавирусом, выздоровели 16 938 человек, 436 человек скончались.