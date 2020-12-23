Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM В Петербурге постепенно увеличивается объем тестирования на коронавирус. За последние сутки такие тесты сдали 35 258 человек, что почти на четыре тысячи человек больше, чем сутками ранее, сообщили 23 декабря в городском оперштабе.

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По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в Петербурге охват ПЦР-тестированием составляет 696 тестов на 100 тысяч населения. Это почти в 4,6 раза больше норматива Роспотребнадзора (150 тестов на 100 тысяч). По данным на 22 декабря, с начала пандемии в Петербурге было проведено 5 млн 753 тысячи тестов.

Добавим, что под медицинским наблюдением в Петербурге, помимо уже заболевших COVID-19, сейчас находятся 1675 человек с подозрением на коронавирус. Из них всего двое — в обсерваторе, 891 — на самоизоляции, 782 человека — контактные лица.

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