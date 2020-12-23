Новосибирск, , 10:05 — REGNUM Академик Российской академии наук (РАН), советский и российский ученый-геолог, доктор геолого-минералогических наук Николай Добрецов ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом 23 декабря сообщает сайт Сибирского отделения РАН.

«Президиум Сибирского отделения (СО) РАН и Объединенный ученый совет СО РАН наук о Земле с глубоким прискорбием извещают о кончине 23 декабря 2020 года выдающегося российского ученого-геолога, академика РАН, доктора геолого-минералогических наук, с 1997 по 2008 годы председателя Сибирского отделения РАН и вице-президента Российской академии наук Добрецова Николая Леонтьевича», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что академик будет похоронен 26 декабря, а церемония прощания с ним начнется в 12:00 (08:00 мск) в Доме Ученых СО РАН в Новосибирске. При этом причины смерти ученого не сообщаются.

Отметим, Николай Добрецов родился в Ленинграде 15 января 1936 года в семье крупного специалиста в области физической электроники Л.Н. Добрецова и окончил Ленинградский горный институт в 1957 году. Являлся специалистом в области геологии, минералогии, магматической и метаморфической петрологии, тектоники и глубинной геодинамики.