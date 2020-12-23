Варшава, , 10:03 — REGNUM В Польше представители Ченстоховского архиепископата написали коллективную жалобу в местную прокуратуру в связи с оскорблением религиозных чувств со стороны издания Wysokie Abcasy. Об этом передает Polskie Radio 24.

Издание опубликовало изображение Божьей Матери в защитной маске с символикой борьбы за легализацию абортов. Также на картинке расположена надпись: «В Рождество я желаю свободы всем женщинам».

Автором данной карикатуры является художница Марта Фрей, активно поддержавшая протесты против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов в Польше. Издание Wysokie Abcasy также поддержало позицию протестующих, в связи с чем опубликовало изображение скандальной карикатуры.

По мнению руководителя Ченстоховскошго архиепископата Артура Домбровского, данное изображение является нарушением основных принципов журналистской этики, поскольку редакция сознательно решила оскорбить религиозные чувства верующих, публично унизив объект религиозного культа. По его словам, это умышленная провокация, направленная на издевательство над религиозными чувствами католиков и разжигание антикатолических настроений в стране, поэтому публикацию стоит рассмотреть на предмет преступления по ст. 196 польского Уголовного кодексе (Оскорбление чувств верующих).

Ранее жалобу в прокуратуру на скандальную публикацию отправила правозащитная организация «Ордо Юрис».

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.