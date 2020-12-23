Москва, , 10:02 — REGNUM Уходящий 2020 год жители России провожают в целом с хорошим настроением. Каждый второй (51%) чувствует радость и ожидание перемен к лучшему, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Ощущают перед встречей Нового года спокойствие и уверенность 23%. 15% чувствуют усталость от прошедшего года. 13% — волнение. Испытывают в конце года грусть 7%, разочарование — 8%.

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Хорошим или удачным для себя и своей семьи этот год назвали 33%. Сказали, что в их жизни преобладали трудности и неприятности 66%. По мнению 88% граждан РФ, 2020 год был тяжелым и для страны.

Опрос проведен в ноябре-декабре 2020 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, самым важным событием в 2020 году стало голосование по поправкам к Конституции РФ (42%).

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