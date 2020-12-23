Москва, , 10:00 — REGNUM Самым популярным в 2020 году среди московских ЗАГСов стал Дворец бракосочетания №1, известный также как Грибоедовский ЗАГС. Об этом 23 декабря сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

В нём зарегистрировали отношения более 5 тыс. пар. В Шипиловском отделе ЗАГС поженились 3,3 тыс. пар, во Дворце бракосочетания №3 заключено 2,7 тыс. браков. Также пользуются популярностью Таганский отдел и Кутузовский ЗАГСы.

Более 1800 церемоний прошло в особняках и усадьбах, в башнях «Москва-Сити» поженились свыше 600 пар.