Петропавловск-Камчатский, , 10:00 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов посетил магазин в селе Усть-Хайрюзово. Высокие цены на продукты питания не удивили его, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт правительства региона.

Магазин на Камчатке в селе Усть-Хайрюзово Пресс-служба правительства Камчатки

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В официальном сообщении пресс-службы правительства Камчатки сообщается только о ценах на сахар в Усть-Хайрюзово — 110 рублей за один кг.

«Президент поручил сравнять цены на основные продукты. Сахар в краевой столице стоит 64 рубля, в Усть-Хайрюзово — 110. Мы должны максимально приблизить его стоимость к цене в Петропавловске-Камчатском», — заявил Солодов.

Владимир Солодов не удивился высоким ценам в сельском магазине. Он ожидал, что они будут выше. При этом скоропортящихся продуктов на прилавках нет вообще. Из-за удалённости населённого пункта кисломолочные продукты сюда не доставляются.

«На самом деле цены здесь не такие большие, как я ожидал увидеть, но снижение необходимо. В магазине есть практически всё: и фрукты, и овощи. И цены не запредельные», — сказал Солодов.

Магазин на Камчатке в селе Усть-Хайрюзово Пресс-служба правительства Камчатки

Интересно, что на фотографиях совсем не видно ценников на продукты питания на прилавках в магазине в селе Усть-Хайрюзово.

Как сообщало ИА REGNUM, подписанное Минсельхозом, Минпромторгом РФ, крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров соглашение о заморозке цен на сахар (на уровне 46 рублей за кг) и подсолнечное масло (110 рублей за литр) действует только до Урала включительно. Регулировать цены в Сибири и на Дальнем Востоке будут местные власти.