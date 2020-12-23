Джакарта, , 09:58 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что уровень смертности пациентов с COVID-19 увеличился, сообщает Kompas.

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"Развитие еженедельных случаев смерти от COVID-19 показывает неблагоприятную тенденцию. Число смертей на национальном уровне увеличилось на 3% по сравнению с предыдущей неделей», — заявил Вику Адисасмито на пресс-конференции в Джакарте.

По данным на 20 декабря 2020 года, в пяти провинциях наблюдается самый высокий рост смертности пациентов с COVID-19. Известно, что смертность от коронавируса в Индонезии достигает 200 случаев в день.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии Вику Адисасмито объяснил еженедельный рост числа случаев заражения SARS-CoV-2.

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