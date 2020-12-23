Берлин, , 09:51 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 24 740 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 554 920.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 962 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 27 968.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1,160 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (362 430 заразившихся), Бавария (296 497) и Баден-Вюртемберг (217 464).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 19 528 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.