Ростов-на-Дону, , 09:50 — REGNUM Уроженцы Узбекистана Феруза Х. и Жасур М. получили девять и пять лет колонии строго режима за попытку вступить в террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Подсудимые, находясь в Симферополе, договорились об участии в террористической деятельности на территории Сирии. По материалам дела, с 1 августа 2019 года до марта 2020 года Феруза Х. склонял своего соотечественника к участию в деятельности террористической организации.

В марте 2020 года подсудимые купили камуфлированную форму, лекарственные препараты и билеты на автобус Краснодар — Тбилиси. Из столицы Грузии они планировали отправиться в Стамбул, далее — в Сирию.

Уроженцы Узбекистана задержаны 26 марта 2020 года правоохранительными органами в Крыму.