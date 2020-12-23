Симферополь, , 09:46 — REGNUM Новые ограничения в связи с распространением коронавируса предложено ввести на территории Республики Крым, об этом говорилось на заседании регионального оперативного штаба 23 декабря.

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»В преддверии новогодних праздников будет необходимо введение новых ограничительных мероприятий», — сказала руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская. Она добавила, что новые ограничения в ближайшее время найдут отражение в указе.

Пеньковская сообщила, что ситуация с распространением коронавируса в Крыму остаётся нестабильной, фиксируется рост заболеваемости, в то же время сократилось число бессимптомных случаев течения заболевания.