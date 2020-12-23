Киев, , 09:47 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 10 136 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 23 декабря пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, за сутки в стране госпитализированы 2979 человек, 275 пациентов скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество заражений подтвердилось в Киеве и в Запорожской области — 1381 и 887 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 989 642 случая заражения, из них 17 172 оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине утвердили план вакцинации населения от коронавирусной инфекции, состоящий из четырёх этапов.

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