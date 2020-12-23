Ставрополь, , 09:42 — REGNUM Жители Ставрополья старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями должны еще около месяца соблюдать режим самоизоляции. Соответствующее постановление главы региона Владимира Владимирова опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации края.

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Ранее на Ставрополье режим самоизоляции для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями был установлен до 24 декабря. Согласно новому постановлению, режим продлевается до 21 января 2021 года.

По данным на утро 23 декабря на Ставрополье зарегистрировано более 33 тыс. случаев заражения коронавирусом, за предыдущие сутки в крае выявили 244 носителя инфекции. Выздоровели в регионе свыше 29,7 тыс. человек с COVID-19, 680 пациентов с подтвержденным диагнозом скончались.

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