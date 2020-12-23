Уфа, , 09:40 — REGNUM Прокуратура Башкирии подтвердила факт обучения детей на заброшенной ферме в Башкирии. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры Куюргазинского района установили, что в ноябре 2020 года учащиеся 5−9-х классов, проживающие в селе Новомусино, были переведены на дистанционное обучение. Поскольку в этом населенном пункте отсутствовал высокоскоростной интернет, школа должна была обеспечить учеников электронными кейсами. Но материалы детям не передавались, поэтому они были вынуждены подниматься на гору в здание заброшенной фермы, где ловили мобильный интернет для участия в онлайн-уроках.

Сотрудники прокуратуры внесли в адрес главы администрации района представление. В результате некоторые дома в этом населенном пункте были подключены к интернету, а три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сообщается, что сейчас дети получают образование в очной форме.

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