Кито, , 09:39 — REGNUM Новые разновидности коронавируса, одна из которых могла оказать влияние на рост числа носителей вируса в Эквадоре, обнаружили ученые данной страны. Отмечается, что эти разновидности не имеют ничего общего с новым штаммом из Великобритании. Об этом 23 декабря сообщает Университет Эспириту Санто.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

"Был обнаружен новый вариант SARS-CoV-2, есть подозрение, что он может играть роль в быстром повышении роста заразности вируса», — говорится в сообщении.

При этом подчёркивается, что ни одна из последовательностей изученных вирусов не показывает генетическую вариацию вируса Британии, и добавляется, что в стране в период с июля по октябрь текущего года были найдены ещё два вида коронавируса.

Также отмечается, что ученые сохранили генетические материалы из свыше 2500 образцов из 22 провинций страны, что позволило им определить тип штамма вируса, который попал в каждый город, были ли его мутации в течение последних месяцев и смогут ли вакцины, которые ввозит Эквадор, защитить население страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение о приостановке авиационного сообщения с Великобританией до конца 2020 года из-за выявленного в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса приняли власти Южной Кореи.