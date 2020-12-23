Симферополь, , 09:35 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 353 новых случая заражения коронавирусом, об этом на странице в социальной сети 23 декабря написал глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 354 новых пациентах.

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»За 22 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 353 случая коронавирусной инфекции, в том числе 23 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 294 выявлены при обращении за медицинской помощью, 59 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Аксёнов.

В общей сложности за период пандемии на территории Республики Крым заражение коронавирусом подтвердилось у 22 463 человек, выздоровели 16 938 пациентов. Коронавирус унёс жизни 436 человек.