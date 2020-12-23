Махачкала, , 09:35 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов раскритиковал проводимую в городах и районах республики работу по земельно-имущественным отношениям. Он отметил, что многие из глав муниципалитетов не заинтересованы наводить порядок в этом направлении, так как сами являются участниками земельных махинаций.

Накануне, 22 декабря, во время совещания в правительстве Дагестана Меликов назвал вопрос инфраструктуры одной из ключевых проблем республики. В этой связи, по его словам, необходимо провести переоценку складывающихся в регионе земельно-имущественных отношений. При этом он подчеркнул, что есть много вопросов в данном направлении к некоторым главам муниципалитетов.

«Руководитель республики отметил, что главной причиной [проблем] является незаинтересованность муниципалов наводить порядок, так как многие из них или их предшественники являются участниками махинаций с землей, строительства на ней незаконных объектов», — сказано в сообщении пресс-службы главы Дагестана.

Меликов предупредил руководство городов и районов республики о необходимости пересмотреть организацию работы, связанной с нормализацией ситуации в земельно-имущественных отношениях. Он подчеркнул, что не допустит саботажа в этом направлении.