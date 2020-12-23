Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM С 1 июля 2021 года тарифы на услуги ЖКХ в Петербурге увеличатся, в среднем на 3,3%. Темпы прироста тарифов в городе останутся ниже, чем в Москве или соседней Ленинградской области. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявила Ирина Бугославская, советник председателя городского комитета по тарифам.

«Темп роста по отоплению и горячему водоснабжению с 1 июля 2021 года составит 3,4%, по холодной воде и водоотведению — 1,8%, по газоснабжению — 3,2%, средний темп роста тарифов на электроэнергию составит около 4% в зависимости от того, какова доля ночного и дневного энергопотребления», — объяснила чиновница.

Ссредняя квитанция по квартплате суммарно подорожает на 3,26% по сравнению с декабрем 2020 года.

По расчетам Смольного, петербуржец, имеющий социальную норму площади жилья, с июля будущего года будет платить за жилье и коммунальные примерно на сто рублей больше.

Как сообщало ИА REGNUM, петербуржцы всё хуже платят по счетам за квартплату и коммунальные услуги. По данным ресурсоснабжающих организаций, а также Фонда капремонта, общий долг достиг уже 14 млрд рублей.

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