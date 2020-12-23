Москва, , 09:28 — REGNUM Уходящий 2020 год запомнился жителям России не только пандемией коронавируса. Самым важным событием стало голосование по поправкам к Конституции РФ (42%), приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Читайте также: Жители РФ оценили работу системы здравоохранения в 2020 году

Также одним из главных событий 2020 года граждане назвали празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (12%).

На данную тему: Жители РФ рассказали, где проведут новогоднюю ночь

Среди других событий уходящего года участникам опроса запомнились культурные события и праздничные мероприятия (7%), дистанционное обучение школьников и студентов (6%), выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» (5%) и обострение конфликта в Нагорном Карабахе (4%).

Опрос проведен 1−18 декабря 2020 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, политиком 2020 года для жителей России назвали Владимира Путина (38%).

Читайте также: Жители России назвали политика 2020 года