Стокгольм, , 09:34 — REGNUM Последние статистические данные о масштабах распространения в Стокгольмском регионе показывают, что все больше и больше пациентов с COVID-19 получают помощь медиков. Всего за одну неделю в столице Швеции от заболевания скончались 134 человека. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Ситуация в сфере здравоохранения по-прежнему остается напряженной», — заявил глава столичного департамента здравоохранения Бьорн Эрикссон, директор, добавив, что власти в срочном порядке оборудуют госпитали и разворачивают новые больничные места.

Чиновник также отметил, что пик распространения в Стокгольме еще не достигнут. По его оценкам, он наступит после Рождества. Вакцинация от COVID-19 в столице Швеции начнется 27 декабря. В Стокгольм будет доставлено 425 доз ковид-вакцины, отметил чиновник.

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