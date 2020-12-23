Москва, , 09:20 — REGNUM За минувшие сутки 5228 пациентов выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции. Об этом 23 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.

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«Ещё 5228 пациентов вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в информации. Это на 225 человек больше, чем днём ранее, когда выздоровели 5003 пациента.

Всего в Москве за время пандемии, по данным оперштаба, выздоровели 577 544 человек.