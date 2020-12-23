Стокгольм, , 09:33 — REGNUM 22 декабря к 15:00 по местному времени (GMT+1) шведские полицейские не пропустили более 100 человек, пытавшихся въехать в Швецию с территории Дании. Среди тех, кому въезд был запрещен, оказались датчане, которые хотели навестить своих родственников в Швеции, а также другие лица, направлявшиеся в страну транзитом через Данию. Об этом сообщило государственное новостное агентство Швеции TT.

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«Люди думают, что ограничения касаются не всех. Но они касаются всех иностранцев, которые хотят приехать в Швецию, независимо от того, находитесь ли вы в Дании транзитом», — заявила представитель Полиции Швеции Эва-Ган Вестфорд.

Напомним, что решение закрыть границу с Данией из-за обнаруженной мутации коронавирусной инфекции правительство Швеции приняло 21 декабря. Свободно въехать в Швецию с территории Дании могут только шведские граждане, а также лица, которые пересекают границу с целью рабочего визита.

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