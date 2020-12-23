Омск, , 09:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 180 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 16 200. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в правительстве республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Выздоровел 12 901 человек, в том числе за сутки коронавирус победили 178 жителей региона.

В стационарах находятся 598 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 44 человека — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Хакасии было выявлено 177 носителей SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии выявлено более 16 тысяч носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: Жертвами COVID-19 в Хакасии стали ещё десять человек