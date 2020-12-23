Копенгаген, , 09:22 — REGNUM В Дании порядка 10% тех граждан, кто сдал положительный результат на SARS-CoV-2, заразились мутировавшим коронавирусом, который, как отмечают специалисты, менее чувствителен к ковид-вакцинам. Об этом со ссылкой на исследование Государственного института сывороток Дании сообщило государственное информационное агентство Швеции TT.

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Данная мутация SARS-CoV-2, получившая название N439K, была обнаружена в Румынии в мае этого года. Дальнее распространение она получила в Ирландии, Чехии, Швейцарии и Ирландии.

«Нас беспокоит, насколько эффективна вакцина против N439K. Поэтому важно следить за тем, насколько широко распространена инфекция, вызванная этим вариантом, и распространяется ли она среди особо уязвимых групп», — заявила Тайра Гроув Краузе, руководитель одного из отделов Государственного института сывороток.