Нью-Дели, , 09:13 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 23,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 23 950 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 10 099 066.

Также сообщается, что за это же время в Индии 333 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 146 444.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 9 666 382 человека вылечились от нового заболевания, 26 895 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 19,5 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.