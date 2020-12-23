Обнинск, Калужская область, , 09:20 — REGNUM Икону «Собор святых воинов, покровителей спорта» продемонстрировали 22 декабря министру спорта Российской Федерации Олегу Матыцину в рамках его рабочей поездки в Калужскую область. Икона изображает святых воинов, которые защищали страну в разные времена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

Икону «Собор святых воинов, покровителей спорта» представили министру спорта Российской Федерации Олегу Матыцину Eparhia-kaluga.ru

Икона «Собор святых воинов, покровителей спорта» утверждена Советом иконописцев Троице-Сергиевой лавры. Ее описание составил настоятель Свято-Георгиевского Мещовского мужского монастыря архимандрит Георгий (Евдачев). На иконе изображены святой праведный Федор Ушаков, преподобный Александр Пересвет, святой Нестор-спортсмен, Илья Муромец Печерский, святой благоверный князь Александр Невский. Икона создана для официального почитания всему большому спорту Российской Федерации и для статуса главной святыни спорта России. Икону передали в Министерство спорта РФ для укрепления духовных, душевных и физических сил х спортсменов. Министр Олег Матыцин отметил, что для спортсменов очень важно почитать традиции и культуру государства.

На церемонии губернатор Владислав Шапша заявил: «Это, наверное, первая икона в России, которая написана специальным образом. У нас есть хорошая традиция — покровительство святых разным видам деятельности. Это первая икона, которая посвящена очень непростому и ответственному труду спортсменов. Это люди, которые отстаивают на мировых аренах не только свою честь, но и честь своей страны».

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