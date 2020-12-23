Обнинск, Калужская область, 23 декабря 2020, 09:20 — REGNUM Икону «Собор святых воинов, покровителей спорта» продемонстрировали 22 декабря министру спорта Российской Федерации Олегу Матыцину в рамках его рабочей поездки в Калужскую область. Икона изображает святых воинов, которые защищали страну в разные времена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

Икону «Собор святых воинов, покровителей спорта» представили министру спорта Российской Федерации Олегу Матыцину
Икону «Собор святых воинов, покровителей спорта» представили министру спорта Российской Федерации Олегу Матыцину
Eparhia-kaluga.ru

Икона «Собор святых воинов, покровителей спорта» утверждена Советом иконописцев Троице-Сергиевой лавры. Ее описание составил настоятель Свято-Георгиевского Мещовского мужского монастыря архимандрит Георгий (Евдачев). На иконе изображены святой праведный Федор Ушаков, преподобный Александр Пересвет, святой Нестор-спортсмен, Илья Муромец Печерский, святой благоверный князь Александр Невский. Икона создана для официального почитания всему большому спорту Российской Федерации и для статуса главной святыни спорта России. Икону передали в Министерство спорта РФ для укрепления духовных, душевных и физических сил х спортсменов. Министр Олег Матыцин отметил, что для спортсменов очень важно почитать традиции и культуру государства.

На церемонии губернатор Владислав Шапша заявил: «Это, наверное, первая икона в России, которая написана специальным образом. У нас есть хорошая традиция — покровительство святых разным видам деятельности. Это первая икона, которая посвящена очень непростому и ответственному труду спортсменов. Это люди, которые отстаивают на мировых аренах не только свою честь, но и честь своей страны».

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