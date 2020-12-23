Санкт-Петербург, , 09:12 — REGNUM Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, ныне возглавляющий совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), потерял жену, скончавшуюся из-за последствий COVID-19.

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Как сообщает телеканал «78», Екатерина Полтавченко умерла во вторник, 22 декабря, на 68-м году жизни в одной из больниц Петербурга, где ее лечили от коронавирусной инфекции.

Екатерина Полтавченко родилась в 1953 году, окончила Институт культуры по специальности «библиотекарь-переводчик», затем получила специальность «искусствовед». По данным ТАСС, она служила в милиции, завершив службу в звании старшего лейтенанта. У Георгия и Екатерины Полтавченко есть сын Алексей, предприниматель.

Напомним, в Петербурге от ковида умерли уже 6999 человек. Летальность болезни в городе остается одной из самых высоких в РФ.