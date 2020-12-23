Сеул, , 09:00 — REGNUM В октябре 2020 года в Южной Корее на свет появились 21 934 младенца, что на 14,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, это самый низкий октябрьский показатель с момента начала ведения статистики. Отмечается, что с января по октябрь в стране родились 233 702 младенца.

В октябре число смертей, напротив, увеличилось на 3,7%, до 26 509 человек.

Между тем, в стране было зафиксировано 16 473 брака, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число разводов сократилось на 5,2%, до 9049 случаев.