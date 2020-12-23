Ставрополь, , 08:54 — REGNUM Новый рекорд по числу выявленных за сутки носителей коронавируса отмечен на Ставрополье: 22 декабря в крае диагноз подтвердился у 244 человек. Общее количество зарегистрированных в регионе случаев заражения, по данным на утро 23 декабря, превысило 33 тыс., сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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Накануне на Ставрополье выздоровели 268 пациентов с коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии болезнь победили более 29,7 тыс. человек, или около 89,6% лиц с подтвержденным диагнозом. Скончались в крае, по официальным данным, 680 пациентов с COVID-19, за минувшие сутки случаев летального исхода не зафиксировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря на Ставрополье началась прививочная кампания против коронавируса, вакцинацию уже прошли более тысячи человек. В декабре и январе регион должен получить новые крупные партии вакцины, ожидается поступление порядка 30 тыс. доз.

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