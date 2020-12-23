Якутск, , 08:58 — REGNUM Большая часть школ и детских садов Якутии работают в смешанной и очно-заочной форме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минобразования республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Читайте также: В Минпросвещения РФ назвали количество ушедших на карантин школ

Частично закрыты 13 групп в 12 детских садах: в Якутске — шесть, Ленском районе — три, в Хангаласском — одна и в Сунтарском — две.

В привычном режиме работает 802 детских сада.

В очной форме ведут образовательный процесс 193 школы, в очно-заочной — 356, в дистанционном формате — 92.

Количество частично закрытых школ в республике — 26, в которых на дистанционное обучение перешел 81 класс. 77 классов закрыты в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19, четыре класса — из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, актированные дни были объявлены в 263 школах (2098 классов), обучение ведётся в дистанционной форме.

21 учреждение среднего профессионального образования продолжают работать в дистанционной форме, 20 — в смешанной форме.

В очной форме обучения работают Арктический колледж народов Севера в посёлке Черский Нижнеколымского района, Центр подготовки рабочих кадров «Арктика» в Тикси Булунского района.

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 декабря на карантин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции закрыты порядка 0,22% российских школ.