Бразилиа, , 08:46 — REGNUM Первый миллион доз произведённой в Бразилии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca будет передан властям страны к середине февраля. Об этом 22 декабря сообщает газета Globo.

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О готовности Научно-исследовательского объединения имени Освалдо Круза при Минздраве Бразилии (Fiocruz) выйти на необходимые объёмы производства вакцины изданию сообщил глава объединения Низия Триндади Лима. Отмечается, что к концу февраля Fiocruz сможет довести объём производства вакцины до 700 тыс. доз в день.

Напомним, что до конца марта в Бразилию ожидается поступление 100 млн доз вакцины, произведённой непосредственно AstraZeneca. В течение второго квартала 2021 года Fiocruz должна изготовить ещё 160 млн доз препарата на локализованном в стране производстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Бразилии дал полномочия государству «косвенно принуждать» жителей страны вакцинироваться против коронавирусной инфекции.

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