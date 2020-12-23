Ханты-Мансийск, , 08:41 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 219 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 23 декабря: Сургут — 30 случаев; Нижневартовск — 27; Ханты-Мансийск — 18; Нефтеюганск — 17; Нягань — 16; Сургутский район — 13.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 23 декабря 39 508 случаев. Излечились 35 424 человек, 510 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе на 23 декабря составляет 0,98.