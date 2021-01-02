Москва, , 08:40 — REGNUM Сегодня, 2 января, в Москве открылись пункты для утилизации новогодних ёлок. Всего в столице организовано более 500 пунктов для сдачи ёлок, сообщается на сайте градоначальника.

Сдать новогоднее дерево можно до 20 февраля 2021 года. В 2020 году в рамках акции в Москве было организовано 416 пунктов приема ёлок.

В прошлом году было собрано почти 52 тыс. елей, из них получено 200 кубометров переработанной щепы, которая используется в парках и особо охраняемых природных территориях.

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