Саратов, , 09:29 — REGNUM В ковидных госпиталях Саратовской области дети получат новогодние подарки, их доставят прямо в палату. Об этом заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

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По состоянию на 22 декабря, в больницах проходят лечение 32 ребенка. Всего среди несовершеннолетних зарегистрировано около 2 тыс. случаев заболевания, или 6% от общего числа всех зараженных. В Саратовской области за весь период пандемии госпитализировали 348 детей с коронавирусной инфекцией, остальным медицинская помощь оказывалась на дому.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области воспитанники социозащитных учреждений и дети из патронатных семей стали участниками Всероссийской акции «Ёлка желаний». 85 ребят оставили свои пожелания в онлайн-формате на сайте елкажеланий.рф.

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