Москва, , 08:38 — REGNUM Экстремальные морозы местами до — 50 градусов придут на смену теплу в Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, долгое время север Западной и Средней Сибири был теплым, на Таймыре было — 8 градусов — это «невероятное тепло для декабря».

Однако сейчас картина меняется до прямо противоположной, поскольку арктический антициклон смещается на север Сибири и температура в этих регионах становится экстремально холодной, уточнил он. Так, отметил Вильфанд, в Югре ожидается до −36… −40 градусов, в ЯНАО —до −44… −49 градусов, а 24 декабря там ожидается до — 50 градусов.

«В Эвенкии и на севере Туруханского муниципального округа температура понизится до — 55 градусов», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, в отдельных районах центральной части Красноярского края ожидается до — 48 градусов, а на юге Сибири ещё снег и метель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в результате «борьбы» циклона и антициклона на нынешней неделе в столице России ожидается неустойчивая и переменчивая погода.

По его словам, в первой половине недели не ожидается выпадении осадков и добавил, что 23 и 24 декабря ночные температуры воздуха «и вовсе вполне зимними будут».

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