Черкесск, , 08:36 — REGNUM В Карачаево-Черкесии создано еще 150 мест в новом госпитале для лечения пациентов с COVID-19. Он развернут на базе Карачаевской центральной районной больницы, сообщили в минздраве региона.

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"Госпиталь в городе Карачаевске рассчитан на 150 мест, из которых более 120 коек с кислородной поддержкой и 20 — реанимационных»,— приводит «Интерфакс-Юг» слова заместителя главы ведомства Владимира Селиванова.

По его словам, пока госпиталь будет оставаться в резерве. Его откроют в случае необходимости, если ситуация в республике с распространением коронавируса будет складываться не лучшим образом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о сложной эпидситуации по новой инфекции заявила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Карачаево-Черкесии Бэлла Батчаева. По данным оперативного штаба на 22 декабря, в республике ежедневно выявляют до 100 новых случаев заражения коронавирусом. В настоящее время проходят лечение в госпиталях 902 пациента. Общее число созданных койко-мест составляет 1300.

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