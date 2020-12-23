Москва, , 08:31 — REGNUM Власти Москвы организуют ежегодную экологическую акцию «Ёлочный круговорот». Акция по сбору новогодних ёлок для утилизации пройдёт 2 января-20 февраля 2021 года, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Более 22 тыс. новогодних ёлок утилизировано в Москве

В 2020 году в рамках акции в Москве было организовано 416 пунктов приема ёлок. В 2021 году откроется более 500 пунктов сбора новогодних ёлок.

В 2020 году было собрано почти 52 тыс. елей, из них получено 200 кубометров переработанной щепы, которую используют как подстилку для животных, а также для обустройства экологических троп.

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Елочный круговорот»: проходит в Москве с 2016 года.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии устроят «Ёлочный круговорот»